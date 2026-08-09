Antalya'da Atlı Polisler Güvenlik ve İlgi Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Atlı Polisler Güvenlik ve İlgi Sağlıyor

Antalya\'da Atlı Polisler Güvenlik ve İlgi Sağlıyor
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Antalya'da atlı polisler, turistlerin güvenliğini sağlarken büyük ilgi görüyor, vatandaşlarla diyaloğu artırıyor.

Antalya'da yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil ve parklarda görev yapan atlı polisler, sağladıkları güvenliğin yanı sıra vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, özellikle turistik bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı alanlarda görev yapan atlı polisler, görünürlükleri sayesinde olası olaylara karşı caydırıcılık sağlarken vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Sahil bandı, park ve bahçelerin yanı sıra spor müsabakaları, kortejler ve çeşitli organizasyonlarda da görev alan ekipler, ihtiyaç halinde il dışındaki görevlere de katılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görev yapan atlar, her devriye öncesinde bakımdan geçiriliyor ve eğitim alanında çeşitli çalışmalara tabi tutuluyor.

Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla ses, ışık, ateş ve dumana karşı duyarlılık, toplumsal olaylarda kontrollü hareket etme ve süratli koşu eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Önce atlarla, sonra polislerle iletişim kuruyorlar

Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli polis memuru Davut Kaymaz, AA muhabirine, yaz döneminde Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir ortamda tatillerini geçirebilmeleri için sahil bandı ile park ve bahçelerde devriyeleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Atlı polislerin ilgi gördüğünü belirten Kaymaz, özellikle çocukların atları gördüklerinde büyük heyecan yaşadığını ve çok sayıda kişinin fotoğraf çektirmek istediğini ifade etti.

Yabancı turistlerin de atlı polisleri ilgiyle karşıladığını anlatan Kaymaz, "Vatandaşlarımız önce atlarla ilgileniyor, ardından bizimle iletişim kuruyor. Bu durum polis ile vatandaş arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlıyor." dedi.

Kaymaz, atlı polislerin görev yaptığı alanlarda görünürlüğün önemli caydırıcılık unsuru olduğunu vurgulayarak, sahil bandı ve parklardaki devriyelerin olası olayların önlenmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Bir çocuğun atlarla iletişimi unutulmadı

Görev sırasında yaşadığı anısını da paylaşan Kaymaz, tedavi gören engelli çocuğun atları gördükten sonra normalde göstermediği şekilde iletişim kurmaya çalıştığını anlattı.

Bu anın kendilerini duygulandırdığını belirten Kaymaz, atlı polislerin yalnızca güvenlik hizmeti sunmadığını, vatandaşlarla iletişim kurulmasına da katkı sağladığını dile getirdi.

Kaymaz, yaz döneminde sahil bandı ve parklarda ikişer atlı ekip halinde görev yaptıklarını, turizmin yoğun olduğu bölgelerde devriyelerin aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Atlı Polisler Güvenlik ve İlgi Sağlıyor - Son Dakika

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