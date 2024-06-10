Antalya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde Burak Şahin'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahin'in yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze memleketi Isparta'ya götürüldü. Şahin'in kaza yaparken iş çıkışı evine gittiği belirtildi.

10.06.2024 12:45
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Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Burak Şahin'in (25) kullandığı 06 HA 8250 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adli tıptan cenazeyi almaya gelen Şahin'in yakınları üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya götürüldü.

Bir restoranda garson olarak çalışan Şahin'in iş çıkışı evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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