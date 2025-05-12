Antalya'da Ayılara Elektrikli Önlem - Son Dakika
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Antalya'da Ayılara Elektrikli Önlem

Antalya'da arıcılar, ayılar tarafından zarar gören arı kovanlarını elektrikli tel ile koruma altına aldı.

12.05.2025 19:13
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Antalya'da arı kovanlarına dadanan ayılara elektrik telli önlem

Kovanlarının bulunduıu alana güneş enerjisinden elektrik üreten sistem kurdu

Köyün içine kadar gelip kovanları parçaladılar

ANTALYA - Antalya'da arıcılar arı kovanlarına dadanan ayılara çözümü arı kovanlarının etrafını elektrikli tel ile çevirerek önlem aldı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde yaşayan arıcı Mesut Şanlı, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirip ışıklandırma yaptı.

"Geçen yıl arıların verdiği zarar 400 bin lira"

Antalya'nın İbradı ilçesinde ilçesinde 50 yıldır arıcılık yapan Mesut Şanlı, ayılarla başlarının dertte olduğunu söyledi. Ayıların son zamanlarda Ürünlü'nün içine kadar gelerek arı kovanlarına zarar verdiğini dikkat çeken Şanlı, "Ayılar artık köyün içine kadar iniyorlar. Geçen yıl kasım ayında benim 50, kuzenimin ise 70 kovanını paramparça ettiler. Geçtiğimiz yıl arının bize verdiği zarar ise 400 bin lira zarar verdi. Biz zaten zor şartlarda çiftçilik yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Çözümü ise elektrikli tel ile çevirmekte bulduk" dedi.

"Mahallenin içine kadar geliyorlar"

Ayılarla başımız dertte. Evime 50 metre mesafede yeniden arılara ayı geldi. Kovanlarımızın 2 tanesini parçaladı. En sonunda akülü elektrikli telle çevirdik. Geçen yıl arıların etrafını çevirmemiştik. Arıları ayılara yedirdik. 74 kovanımız telef oldu. Bu yıl önlemini aldık. Bakalım nasıl olur. Tabi ki arıcılık bir şans işidir. Geçen yıl ayılar hiç bir şey bırakmadı. sadece 7 kovan arı kaldı. Bu yıl yeniden arı aldık. 35 kovana çıkardık. Bu sezon inşallah yine 50 kovanın üzerine çıkarım" dedi.

"Doğa Koruma ve Milli Parkların önlem almasını istiyoruz"

Ayıların verdiği zararın gün geçtikçe büyüdüğünün altını çizen Şanlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün konuyla ilgili bir önlem almasını, ormanlık alanlara ayıların tüketebileceği yiyeceklerin bırakılmasını ya da ayı popülasyonunun kontrol altına alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu yılda köyün içine inerek eve 50 metre mesafeye yaklaştı"

Geçen yıl 74 tane arı kovanlarımızı arılarıyla birlikte arılar parçaladı. Köyün içinde evime 50 metre mesafede bulunan kovanlarıma bu yılda ayılar geldi. Bu yılda 2 tane kovanı paramparça etti. Köpeklerin korkusuna ayılar kaçıp gitmişler. En son çözümü ise güneş panellinden elektrik üretip aküyü dolduran sistem ile elektrikli tel çekerek bulduk.

"Bu sistem sadece caydırıcı"

Bu yıl yeniden arılı kovan aldığını ve yeniden çoğaltmaya çalıştığını anlatan Şanlı, Bu yaptığımız sistem. Güneş enerji panelli elektrikli çite ayılar dokununca bir daha gelmiyor. Güneş enerji paneli 12 volt elektrik üretip aküyü dolduruyor ve tele giden elektriği yükseltici ile 12 volta çıkarıyor. Ayılar tele değdiği zaman çarpılıyor. Bu öldürücü değil. Sadece caydırıcı, Ayılar bundan etkilenip bir daha gelmiyor. Zaten bu yaptığımız sisteme 12 volta kadar devletimiz izin veriyor" dedi.

"Aynı sistemi yaylaya da yapacağız"

20 gün sonra arı kovanlarını yaylaya götüreceklerini söyleyen Şanlı, "Arı kovanlarımızı yaz sezonu için polenleri bol olan yüksek rakımlı yaylalara götüreceğiz. Aynı önlemi yaylada da alacağız. Çünkü arıların başını beklemiyoruz. Bu sistemi buradan söküp aynı şekilde yaylaya da götürüp takacağız. Başka çözümümüz yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Ayılara Elektrikli Önlem - Son Dakika

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