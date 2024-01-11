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Antalya'da Bahar Havası: Deniz Suyu Havadan Sıcak - Son Dakika
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Antalya'da Bahar Havası: Deniz Suyu Havadan Sıcak

Antalya'da deniz suyunun havadan sıcak olduğu bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18 derece olan kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Tatilciler denize girip yüzdü, sahilde güneşlendi. Rusya'dan gelen tatilciler ise denizin ve havanın güzelliğini ve sıcaklığını memnuniyetle karşıladı.

Antalya\'da Bahar Havası: Deniz Suyu Havadan Sıcak
11.01.2024 - 14:57,
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DENİZ suyunun havadan sıcak olduğu Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Tatilciler sıcaklığı 20 derece olan denize girip yüzdü.

Yurdun birçok yerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Denizin havadan sıcak olduğu kente yaşayanlar ve tatilciler, bahar havasını fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Rusya'dan tatil için 1 haftalığına Antalya'ya gelen İlyas İbadullah, denizin havadan sıcak olduğunu söyledi. Üşümediğini belirten İbadullah, bir süre yüzdükten sonra sahilde güneşlendi. Bir başka tatilci Nuri Jaltarov, memleketinin karlı ve havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek, "Deniz ve hava çok güzel. Sıcak, hiç üşümedim. Tatile geldik ve yüzdük" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Bahar Havası: Deniz Suyu Havadan Sıcak - Son Dakika
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