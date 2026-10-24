Antalya\'da balkondan girilen dairede yalnız yaşayan 62\'lik kanser hastası ölü bulundu

ANTALYA'da ağır koku ihbarı üzerine balkondan girilen dairede yalnız yaşayan ve kanser hastası olduğu öğrenilen emekli Cengiz Semiz'in (62) cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Binanın altında iş yerleri bulunan esnaflar, birinci kattaki daireden çevreye yayılan ağır kokudan şüphelenerek, durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ilk olarak dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. İtfaiye aracının üzerinden daireyi kontrol eden ekipler, bir kişinin yatakta hareketsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımıyla balkondan daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde yalnız yaşayan emekli Cengiz Semiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZINA HABER VERİLDİ

Kanser hastası olduğu öğrenilen Semiz'den en son çarşamba günü haber alındığı ve o tarihten bu yana kendisini gören olmadığı belirtildi. Olayla ilgili Semiz'in şehir dışında olduğu öğrenilen kızına haber verildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Arda KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,