Antalya\'da Balon Balığı Yakalama Yarışması Düzenlendi

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Antalya'da istilacı deniz türleriyle mücadele kapsamında düzenlenen "Balon Balığı Yakalama Yarışması"nda balıkçılar, 90 santimetre uzunluğunda ve 4 kilo 40 gram ağırlığında balon balığı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Balıkçı Barınağı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle denizlerdeki istilacı türlerle mücadele etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla balon balığı yakalama yarışması yapıldı.

Balıkçı barınağından saat 06.00'da hareket eden 25 tekne ve 70 balıkçı, avladıkları balon balıklarını saat 13.00'te etkinlik alanına getirdi.

Yarışmacıların yakaladıkları balıklar kilosuna ve büyüklüğüne göre sınıflandırıldı.

Ölçüm işlemlerinin ardından, 4 kilo 40 gram ağırlığında ve 90 santimetre uzunluğundaki balon balığını yakalayan Yusuf Tolga Coşkun ve beraberindekiler birinci oldu.

Yarışmada, birinci takıma 10 bin lira, 1 yıllık barınma ve 12 bin liralık hediye çeki, ikinci takıma 7 bin 500 lira, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kulanım ve 8 bin liralık hediye çeki, üçüncü takıma ise 5 bin lira, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kullanım ve 5 bin liralık hediye çeki verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yaptığı açıklamada, yabancı istilacı türlerin, iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kıyı alanına hızla yayıldığını belirtti.

Zehirli bir tür olan balon balığının, balıkçıları ve ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Atasoy, "Deniz bizim ortak değerimiz. Siyaset üstü bir konudur. Korumak hepimizin görevidir. Sofra kirlenirse hepimiz etkileniriz. Bu sofrayı temiz tutmamız hepimizin görevi." diye konuştu.

Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas ise balon balıklarının deniz ekosistemine zarar verdiklerini ifade ederek, farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Birincilik elde eden Yusuf Tolga Coşkun da Demre'den yarışmaya katıldığını belirterek, "Balon balığı ekosistem için zararlı bir tür. Yakaladığımız balık yaklaşık 90 santimetre ve 4 kilo 40 gram ağırlığında. Bu kadar büyük bir balon balığı daha önce yakalamamıştım." dedi.