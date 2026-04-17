Antalya\'da Banka Camı Kırıldı

ANTALYA'da gece saatlerinde bir banka şubesinin kapı camı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Saldırganlar kaçarken, herhangi bir hırsızlık yaşanmadığı kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bankanın giriş kapısının camını tekmeleyerek kırdıktan sonra kaçtı. Sabah saatlerinde gelen banka çalışanları, giriş kapısının camının kırık olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bankada herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra banka personeli kırılan camı toplayarak çöpe attı. Polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.