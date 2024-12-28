Antalya'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da, ayrıldığı kız arkadaşını görmeye giden Seyit Muhammet Talay, kızının babası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede 2 gün süren mücadele sonrası yaşamını yitiren Talay'ın ölümü sonrası, bıçaklayan baba tutuklandı.

28.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşını görmeye giden Seyit Muhammet Talay (27), çıkan tartışmada kızın babası Ömer S. (49) tarafından bıçaklandı. Talay, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli ise tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba saat 23.00 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracıyla beklemeye başladı. Talay'ı gören A.S.'nin babası Ömer S. ile yakınları yanına gidip tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer S., yanında bulunan bıçakla Seyit Muhammet Talay'ı karnından bıçakladı. Yaralanan Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak, 'Ömer beni bıçakladı. Aracın içerisindeyim hemen buraya gelin' dedi. Olay yerine giden Ramazan Talay, oğlunu yarı baygın halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Talay, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, olaya karışan Ömer S., kızı A.S. ve diğer yakınlarını gözaltına aldı.

Aşırı kan kaybettiği ve iç organları parçalandığı belirtilen Seyit Muhammet Talay, tedaviye alındığı hastanede, dün gece yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay'ın cansız bedeni, babası Ramazan Talay ve yakınlarına teslim edildi. Talay'ın cenazesi, defnedilmek üzere Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

KIZI, BIÇAKLAYANIN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Polis, evli ve 4 çocuk babası Ömer S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ömer S., tutuklandı. Ömer S.'nin, ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini ve yaşananlardan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Diğer yandan A.S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini belirttiği, hastaneye kaldırılan Seyit Muhammet Talay'ın ise hayatını kaybetmeden önce polise kendisini bıçaklayanın Ömer S. olduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.