Antalya'da Bıçaklı Cinayet: Müebbet ve 8 Yıl Cezalar - Son Dakika
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Antalya'da Bıçaklı Cinayet: Müebbet ve 8 Yıl Cezalar

Antalya\'da Bıçaklı Cinayet: Müebbet ve 8 Yıl Cezalar
14.07.2026 22:06
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Antalya'da Ömer Sıcak, kızının eski sevgilisini bıçakla öldürmekten müebbet hapis cezası aldı.

ANTALYA'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçakla öldürmekten yargılanan Ömer Sıcak (51) 'kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, kızları A.S. ve D.S. ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası aldı.

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (25) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Yaralanan Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyit Muhammet Talay, ihbar üzerine olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S., D.S. ve S.T. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak, kızları A.S. ve D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında 'Suç delillerini gizleme, yok etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, ölen Seyit Muhammet Talay'ın ailesi, tutuklu sanık Ömer Sıcak, tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ömer Sıcak son savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını istedi.

Tutuksuz sanık A.S. ise "Ben ve ailem suçsuz yere yargılanıyoruz. Beraatımı talep ediyorum. İşlemediğimiz bir suç" dedi.

Ölen Seyit Muhammet Talay'ın babası Ramazan Talay ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sanıklar hiç pişmanlık duymuyor. En ağır şekilde cezalandırılsınlar" diye konuştu.

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Talay ise "Önce Allah'a sonra mahkeme heyetine güvendim. Bu olay planlı yapıldı. Bu cinayeti 6 kişi işledi. Ben buna inanıyorum. Ben çocuğumu dürüst yetiştirdim. Oğlumu toprağa verdim. Cezalarını çeksinler" dedi.

Kardeşinin acısını sindiremediklerini belirten Yasin Talay da, "Bunlar cezaevinden elbet çıkacak. Ama benim abim topraktan çıkamayacak. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar A.S. ve D.S. ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılırken, iyi hal ve takdir indirimlerinin uygulanmasıyla cezaları 8 yıl 4'er aya indirildi. Tutuksuz sanık S.T. ise beraat etti.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Cinayet: Müebbet ve 8 Yıl Cezalar - Son Dakika

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