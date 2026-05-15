Antalya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Menderes Mahallesi'nde Sebahattin Küpeli (64) ile B.T. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.T, Küpeli'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Küpeli, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli B.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Küpeli'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, İzmir'in Karabağlar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
