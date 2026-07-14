Antalya'da Bıçaklı Kavga: Baba Müebbet, Kızlar 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
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Antalya'da Bıçaklı Kavga: Baba Müebbet, Kızlar 8 Yıl 4 Ay Hapis

14.07.2026 20:46
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Aksu'da bıçakla bir kişiyi öldüren baba müebbet hapis cezası aldı, kızı ve diğer sanık 8 yıl 4 ay ceza aldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren baba müebbet, ona yardım eden iki kızı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Sıcak, tutuksuz sanıklar kızları Aybeniz Sıcak, Derya Sıcak, S.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Sıcak, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, cinayet bıçağının maktulün babasında olduğunu ve bıçağın olay yerinden kaçırıldığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık Aybeniz Sıcak da suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, işlemedikleri bir suç yüzünden mahkemede yargılandıklarını savundu.

Tutuksuz sanık Derya Sıcak ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

Maktulün babası Ramazan Talay, sanıkların herhangi bir pişmanlık duymadığını öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılarak adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

Anne Sevim Talay ise cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini iddia ederek, "Çocuğumu dürüst yetiştirdim. Oğlumu toprağa verdim. Cezalarını çeksinler." ifadelerini kullandı.

Yasin Talay ise sanıkların ceza alsalar dahi bir gün cezaevinden çıkacağını, ancak ağabeyinin toprak altından hiçbir zaman çıkamayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Aybeniz Sıcak ve Derya Sıcak'ı ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırırken, iyi hal ve takdir indirimleriyle cezaları 8 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz sanık S.T'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

İlçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) ile evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen Ö.S. arasında, 25 Aralık 2024'te tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Talay, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S. tutuklanmış, kızları A.S. ve D.S. ile damadı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ın "kasten öldürme", kızları Aybeniz Sıcak ve Derya Sıcak'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık S.T'nin ise beraatini talep etmişti

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Kavga, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Kavga: Baba Müebbet, Kızlar 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

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