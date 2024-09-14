Antalya\'da Bisiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

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ANTALYA'da 6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa'da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayları sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirilen 6 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlık olayının şüphelisinin aynı şahıs olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: ANTALYA