Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Torosların Zirvesine Çevreci Yatırım

22.01.2026 11:00  Güncelleme: 12:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki ilçesindeki Güçlüköy ve Bademli mahallelerinde 200 metreküp/gün kapasiteli paket atıksu arıtma tesislerini tamamlayarak hizmete aldı. Proje, çevre mevzuatına uygun şekilde atıksuların arıtılmasını ve bölgenin doğal yapısının korunmasını hedefliyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Torosların yüksek kesimlerindeki iç havzalarda da çevreci altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy ve Bademli mahalleleri paket atıksu arıtma tesislerine kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, Güçlüköy Mahallesi Sürekli Akışlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Aynı proje kapsamında Bademli Mahallesi'nde inşa edilen Paket Atıksu Arıtma Tesisi'nde ise çalışmalar son aşamaya geldi.

200 metreküp/gün kapasiteli modern tesisler

Proje kapsamında Güçlüköy ve Bademli mahallelerinde oluşan atıksuların, çevre mevzuatına ve alıcı ortam standartlarına uygun şekilde arıtılarak deşarj edilmesi amacıyla 200 metreküp/gün kapasiteli Sürekli Akışlı Paket Atıksu Arıtma Tesisleri inşa edildi. Çevreye duyarlı ve modern teknolojiyle donatılan tesisler, bölgenin doğal yapısının korunmasına önemli katkı sağlayacak.

Tüm süreçler tek çatı altında tamamlandı

Yapım işi kapsamında paket atıksu arıtma tesislerine ait tüm inşaat, mekanik, elektrik, SCADA ve otomasyon imalatları tamamlanırken, tesislerin işletmeye alınması süreci de ASAT ekipleri tarafından yürütüldü. Böylece hem işletme güvenliği hem de sürdürülebilirlik esas alındı.

Yaklaşık 50 milyon TL'lik çevre yatırımı

Yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje sayesinde Akseki ilçesinin geleceği güvence altına alınırken, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları hedefleniyor. ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atıksu altyapısında gerçekleştirdiği yatırımlarla Torosların zirvesinden kıyı şeridine kadar Antalya'nın her noktasında hizmet üretmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güçlüköy, Akseki, Güncel, Çevre, Son Dakika

