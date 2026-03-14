Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yem Ezme Makinesi, Hayvan Üreticilerine Büyük Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yem Ezme Makinesi, Hayvan Üreticilerine Büyük Kolaylık Sağlıyor

14.03.2026 11:14  Güncelleme: 11:36
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'ne kazandırdığı yem ezme ve kırma makinesi ile çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu makine sayesinde üreticiler, hayvan yemini doğal yollarla tedarik ederek maliyetleri düşürüyor ve hayvanlarının verimliliğini artırıyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'ne kazandırdığı yem ezme ve kırma makinesi bölgedeki çiftçilere kolaylık sağlıyor. Hayvan yemi için ayırdıkları tahılları makine sayesinde hızlı bir şekilde öğüten üreticiler, hem yem maliyetlerini azaltıyor hem de hayvanlarının verimliliklerini doğal yollarla koruyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile Yazır mahallesine kazandırılan yem ezme makinesi ekipman desteği, bölgedeki üreticilere kolaylık sağlıyor. Saatte 3 ton yem üretimi kapasitesine sahip makine ile çiftçiler, depoladıkları tahılları hızlı bir şekilde hayvan yemine dönüştürebiliyor. Organik bir şekilde kendi hammaddeleri ile enerji ve protein yönünden dengeli yem üretebilen çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden memnuniyet duyuyor.

"Desteğin bölgemizdeki üreticilere katkısı oldukça büyük"

Büyükşehir iş birliği ile bölgedeki hayvancılığa önemli bir destek sunulduğunu belirten S.S. Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Burada daha önceden sadece kırma yapabiliyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunarak ezme makinesini de ekledik. Artık herkes küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına ezme yem vermeye başladı. Vatandaşlarımız ellerinde ne varsa arpa, buğday, yulaf tahıllarını getiriyor. Ellerinde her zaman bulunduramayacağı ham maddeleri pamuk küspesi, kepek ve mısır gibi ek ürünleri de sürekli elimizde bulundurarak biz temin ediyoruz. Vitamin ve tuzu da ekleyip fabrikada üretilen yemler gibi üretim yapabiliyoruz. Ekipman desteğinin bölgemizdeki üreticilere katkısı oldukça büyük oldu. Sürekli ezme yem kullanıldığı için hayvanların sindirimleri kolaylaşıyor bu da verimin artmasına neden oluyor. Çiftçilik de yaptığımız için her yıl çeşitli tahıllarımız oluyor. Arpa, yulaf buğday, mısır gibi ham maddesi kendimizden ürünlerimizi hayvanlarımızın ihtiyacına türüne göre bağlı ziraat mühendislerimiz belirliyor. Fabrikada üretilen yemler gibi organik olarak aynısını burada kolaylıkla üretebiliyoruz. En önemlisi yemimizin içinde ne var biliyoruz. Emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediyemize mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum."

"Öğütücü yokken ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyorduk"

Yazır Mahallesi'ndeki yem ezme tesisinin çevre mahallelerden de yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Korkuteli Yazır Mahalle Muhtarı Mehmet Kocaoğlu ise "Bu ekipman desteği mahallemize kazandırılmadan önce yemlerimizi hazır olarak alıyorduk. Bu makine geldiğinden beri çiftçilerimiz tahıllarını getirerek ezme işlemi yapıyor. Hayvanlara bu yem iyi geliyor. Ben kendim de hayvancılık yapıyorum. İşimizi kolaylaştıran güzel bir hizmet. Bu öğütücü yokken ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyorduk. Herkeste yemi taşıyacak büyük kapasitede vasıta olmadığı için sürekli gidip gelmek maliyetli ve zor oluyordu. Şimdi ise çevremizdeki sekiz dokuz mahalle ile birlikte burayı kullanıyoruz" diye konuştu.

Yazır Mahallesi'ne 6 km uzaklıktaki Esenyurt Mahallesi'nden gelerek tahıllarını öğüten Recep Aksakal da "Yem ezme makinesinden son derece memnunuz. Hem yakın olması hem uygun fiyatlı olması bizim için büyük avantaj sağlıyor. Burada yem kırma makinesi yokken hazır yem kullanıyorduk. Arpa, buğday gibi tahıllarımız kendimizin olduğu için burada sadece öğütme parası vererek yemlerimizi üretiyoruz. Hayvanlarımıza verdiğimiz yemlerin içerisine hangi katkıları koyduğumuzu gözümüzle görüyoruz. Hayvanlarımızın verimi artıyor destekleri için belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yem Ezme Makinesi, Hayvan Üreticilerine Büyük Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika

10:45
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yem Ezme Makinesi, Hayvan Üreticilerine Büyük Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika
