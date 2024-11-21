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Antalya'da Çifte Cinayet Davası Başladı

Antalya'da sanık Mehmet Altın, birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldürmekten yargılanıyor.

21.11.2024 16:19
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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığın, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mehmet Altın (48), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunma yapan Mehmet Altın, tanıştığı Aynur Çilli (43) ile yanındaki çocuğu Bulutcan Çilli'yi (8) sokakta kaldıkları için evine aldığını iddia etti.

Evli olan Çilli'nin kocasından boşanamaması nedeniyle imam nikahı kıydıklarını belirten sanık, aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle maktulün zaman zaman evi terk ettiğini, 10-15 gün sonra ise geri döndüğünü öne sürdü.

Son tartışmalarından sonra yine evi terk eden ve bir süre sonra geri dönen maktul ve oğlunu ormanlık alana götürdüğünü söyleyen Altın, burada aralarında tartışma çıkan Aynur Çilli'nin kendisine çanta ile vurup taş attığını öne sürerek, maktulü otomobilinin bagajında bulunan satırla ve taşla vurarak öldürdüğünü anlattı.

Sanık, olay sırasında otomobilinin arka koltuğunda uyuyan ve kavga seslerini duyarak uyanan Bulutcan Çilli'yi evine götürdüğünü, çocuğun sürekli bağırması üzerine susması için iple sıktığını, bu sırada hayatını kaybettiğini iddia etti.

Sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos 2024'te birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi ormanlık alanda, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi de Doğuyaka Mahallesi'ndeki evde öldüren Mehmet Altın tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin iddianamede Altın'ın, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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