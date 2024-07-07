Antalya'da çıkan yangınlar söndürüldü

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(ANTALYA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim birimlerine yakın bölgelerde çıkan iki yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 10 itfaiye aracı ve 38 personel katıldı.

Antalya'da bugün saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Fatih ve Macun Mahalleleri'nde yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve seralara yakın bir bölgede çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle büyüdü. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara 10 itfaiye aracı ve 38 personel ile havadan ve karadan müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 7 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.