Antalya'da Cittaslow Projesi ile Mahalle Sakinlerine Eğitim Düzenleniyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cittaslow (Sakin Şehirler) Metropol Projesi kapsamında "Sakin Mahalle" programında pilot bölgesi olarak seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde, mahalle sakinleri eğitim seminerleri ile bilinçlendiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow Ağı koordinasyonuyla yürütülen Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) programı için pilot mahalle olarak belirlenen Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında bilgilendirilen mahalle sakinlerine yönelik balkon bahçeciliği, kent bahçeciliği, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı konularında eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde Yeşilbayır Mahallesi sakinleri bilgilendirildi. Eğitimlerde, kent içinde tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıl arazilerin değerlendirilmesi, az su tüketen bitkilerin yetiştirilmesi ve yağmur suyu hasadının önemi gibi konular ele alındı.

Atık yağlar muhtarlığa teslim edilecek

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Yeşilbayır Mahallesi Muhtarlığı'na bitkisel atık yağ ve atık pil toplama ekipmanlarının teslimi gerçekleştirildi. Kullanılmış bitkisel yağlar muhtarlıkta toplanacak ve geri dönüşüm tesislerine ulaştırılarak çevrenin korunması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürü Mekke Yıldız, "Çevreye ve insan sağlığına zarar veren kullanılmış bitkisel atık yağlardan yeraltı sularımızı, topraklarımızı ve çevremizi temiz tutabilmek ve koruyabilmek adına çalışma gerçekleştiriyoruz. Yağları getiren vatandaşlara Çevre İnovasyon Merkezi'nde üretilen sabunları hediye ediliyor" dedi.

Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş da Sakin Şehirler projesine dahil olan ilk mahalle olduklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda her türlü çalışmayı mahallemizde gerçekleştiriyor. Sakin Şehirler Projesi'nin mahallemize geri dönüşünün çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu ve vatandaşlara atık yağlarını Yeşilbayır Muhtarlığı'na getirmeleri çağrısında bulundu.