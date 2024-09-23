Antalya'da 'Çoban Haritası' Projesi ile Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Antalya'da 'Çoban Haritası' Projesi ile Hayvancılığa Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Çoban Haritası' projesi ile Elmalı'da hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çobanların sürü ve mera rotalarını haritalandırıyor. Proje kapsamında mineral yalama taşları dağıtımı ve veterinerlik hizmetleri sağlanıyor.

23.09.2024 11:32
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Çoban Haritası' projesi kapsamında, Elmalı'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı alanlarda çobanların atalarından öğrenerek bugünlere kadar taşıdığı sürü ve mera rotalarının haritasını çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler 'Çoban Haritası' projesi kapsamında Elmalı'nın Macun Mahallesi Macun Yaylasını ziyaret etti. Çobanların yaşadığı alanların koordinat bilgileri ve çobanların talepleri kayıt altına alındı. Proje, Elmalı'nın hayvancılıkla uğraşan mahallelerin yaylalarında küçükbaş hayvancılığı ile ilgili verilerin kaydedilmesiyle hayvancılığın gelişmesine destek sunacak.

Elmalı'da yem ve veterinerlik destekleri vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak küçükbaş hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yalama taşı olarak bilinen tuzlu mineral taşlarını çobanlara dağıttı. Macun Yaylası'nda 30 üreticiye Akçay ve Ahatlı mahallelerinde de 13 üreticiye mineralli yalama taşları ücretsiz verildi. Dağıtılan ve besi performansının artırılması amaçlanan mineral taş desteği ile küçükbaş hayvanlarda iştah azalmasının, büyüme yavaşlamasının ve süt-et üretiminin düşmesinin giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca hayvanların savunma sistemini de güçlendirerek yetiştiricinin farkındalığını da artırıyor.

Macun Mahallesi Serçe Ovası mevkiinde küçükbaş üreticiliği yapan Salih Eraslan, "Çok zor şartlar altında mesleğimizi devam ettiriyoruz. Kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle üretmek zorlaşıyor. Hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri bizler için oldukça önemli. Bugün burada yetkili arkadaşlar bizleri ziyaret ettiler. Konumlarımızı, eksiklerimizi, taleplerimizi, ne kadar hayvanımızın olduğunu kayıt altına aldılar. Hayvanlarımıza ücretsiz veterinerlik hizmeti verdiler. Hayvanlara vereceğimiz mineralli yalama taşlarını teslim aldım. Ulaşımın zor olduğu bir bölgede Büyükşehir ekiplerinin bizlere ulaşıp destekte bulunmalarından çok memnun oldum. Üretenin yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tohumdan tarımsal sulamaya, fidan dağıtımından arıcılık sektörüne kadar geniş bir yelpazede üreticilere destekte bulunduklarını kaydeden Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, "Bizlere düşen, üreticilerimizi desteklemek, işlerini kolaylaştırmaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda tüm imkanlarımızla çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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