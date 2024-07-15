Antalya'da Çocuklar Yaz Kurslarında Eğitim Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Çocuklar Yaz Kurslarında Eğitim Alıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuklar, farklı branşlarda açılan yaz kurslarında eğitim alıyor. Belediyenin açıklamasına göre, çocuklar yaz tatilinde ekran bağımlılığından korunmak, yeni hobiler edinmek ve sosyalleşmek için 12 farklı dalda kurslara katılıyor. Müzik, dans, resim, fotoğrafçılık gibi alanlarda açılan kurslara ek olarak pizzacılık ve butik çikolata eğitimleri de veriliyor. Kurslar, Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, Şirinyalı Sanat Merkezi, Perge Sanat Merkezi, Kırcami Komşu Evi ve Konuksever Kurs Merkezi'nde düzenleniyor ve 30 Ağustos'ta sona erecek.

15.07.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuklar, farklı branşlarda açılan yaz kurslarında eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilinde ekran bağımlılığına maruz kalmamaları, yeni hobiler edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 7-18 yaş gurubuna yönelik 12 dalda yaz dönemi kursları açıldı.

Bağlama, gitar, solfej gibi müzik dallarının yanı sıra modern dans, halk oyunları, yaratıcı drama, resim, taş boyama, fotoğrafçılık, heykel alanlarında açılan kurslara katılan çocuklara, pizzacılık ve butik çikolata eğitimleri de verilmeye başlandı.

Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, Şirinyalı Sanat Merkezi, Perge Sanat Merkezi, Kırcami Komşu Evi ve Konuksever Kurs Merkezinde verilen kurslar, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Bağlama, Antalya, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuklar Yaz Kurslarında Eğitim Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Çocuklar Yaz Kurslarında Eğitim Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement