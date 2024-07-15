Antalya'da Çocuklar Yaz Kurslarında Eğitim Alıyor

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuklar, farklı branşlarda açılan yaz kurslarında eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilinde ekran bağımlılığına maruz kalmamaları, yeni hobiler edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 7-18 yaş gurubuna yönelik 12 dalda yaz dönemi kursları açıldı.

Bağlama, gitar, solfej gibi müzik dallarının yanı sıra modern dans, halk oyunları, yaratıcı drama, resim, taş boyama, fotoğrafçılık, heykel alanlarında açılan kurslara katılan çocuklara, pizzacılık ve butik çikolata eğitimleri de verilmeye başlandı.

Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, Şirinyalı Sanat Merkezi, Perge Sanat Merkezi, Kırcami Komşu Evi ve Konuksever Kurs Merkezinde verilen kurslar, 30 Ağustos'ta sona erecek.