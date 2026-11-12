Antalya'da COP31 panelinde kadın ve gençlerin iklim liderliği tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "Farkındalıktan Eyleme: İklim Liderliğinde Kadınların ve Gençlerin Güçlendirilmesi" paneli düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı, iklim eğitimi ve toplumsal farkındalığın artırılması ile kapsayıcı iklim politikalarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Panelde, iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri karşısında kadınların ve gençlerin rolü değerlendirildi.

Forward Thinking Program Direktörü Jordan Morgan'ın moderatörlüğündeki oturumda, kadınların ve gençlerin iklim politikalarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine etkin katılımının önemi, farklı ülke deneyimleri ve kapsayıcı politika örnekleri üzerinden ele alındı.

Ayrıca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve özel sektör arasındaki işbirliği imkanları, iklim okuryazarlığının geliştirilmesi ve kadınlar ile gençlerin iklim alanındaki liderlik kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Morgan, açılış konuşmasında, iklim eyleminin taahhütlerin belirlenmesi, bu taahhütlerin yasal düzenlemelere dönüştürülmesi ve uygulamaya geçirilerek somut sonuçlar elde edilmesi olmak üzere üç aşamadan oluştuğuna dikkati çekti.

İklim politikalarının başarısının yalnızca uluslararası taahhütlerle değil, bu taahhütlerin toplumların günlük yaşamında yarattığı değişimle ölçülmesi gerektiğini belirten Morgan, karar alma, mevzuat oluşturma ve uygulama süreçlerinde kimlerin söz sahibi olduğunun temel bir mesele olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat da Türkiye'nin COP31 Başkanlığı için belirlediği "Diyalogdan Uzlaşıya, Uzlaşıdan Eyleme" yaklaşımı çerçevesinde küresel iklim taahhütlerinin somut ve sürdürülebilir uygulamalara dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin özellikle Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da gıda ve su güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Kanat, kadınların ve gençlerin iklim krizinin etkilerine karşı daha kırılgan kesimler arasında yer aldığını belirtti.

Kanat, iklim eyleminde toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınlar ile gençlerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını temel öncelikler olarak sıralayarak, Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi, Yeşil Vatan Programı, İklim Portalı, İklim Elçileri Programı ve iklim eğitimi çalışmalarını örnek gösterdi.

Kadınların iklim liderliğine katılımının önündeki engellerin kaldırılması, kadın kooperatifleri ve gençlik girişimlerinin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması ve yeşil ekonomide fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Kanat, parlamentolara yönelik değerlendirmelerinde ise kadın ve gençlik kuruluşlarının iklim politikalarına katılımının güvence altına alınması, iklim finansmanının yerel ve kapsayıcı girişimlere ulaştırılması ve iklim taahhütlerinin yıllık olarak denetlenmesi gerektiğine işaret etti.

Kanat, Antalya Eylem Protokolü'nün ulusal politikalara aktarılmasının ve kadınlar ile gençlerin iklim kararlarında etkin söz sahibi olmasının önemini vurguladı.

Ürdün Temsilciler Meclisi Milletvekili Dina Al Bashir de Ürdün'de kadınların ve gençlerin siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerine katılımını artırmaya yönelik reform ve uygulamaları aktardı.

Bölgesel krizlere ve ekonomik zorluklara rağmen kadınların ve gençlerin karar mekanizmalarında temsil edilmesinin öncelikli bir konu olduğunu belirten Al Bashir, 2022'de gerçekleştirilen siyasi reformlar kapsamında seçim ve siyasi partiler mevzuatında değişiklikler yapıldığını kaydetti.

Al Bashir, yeni düzenlemeler doğrultusunda siyasi partilerin kuruluşunda en az yüzde 20 kadın ve yüzde 20 genç temsilinin sağlanması, seçim listelerinde ise en az iki kadın ve 35 yaş altı bir gencin yer alması şartının getirildiğini ifade etti.

Bu reformların ardından 2024'te seçilen parlamentoda 27 kadın milletvekilinin görev aldığını ve kadın temsilinin yüzde 20'ye ulaştığını aktaran Al Bashir, Ürdün'de kadınların iş gücüne katılımının yüzde 18 seviyesinde bulunduğunu, genç işsizliğinin de önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Kadın ve genç istihdamını teşvik edecek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Al Bashir, yasal reformların kültürel değişim ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Al Bashir, savaş ve barış süreçlerinde de kadınların ve gençlerin sesine yer verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Umman Çevre Kurumu Doğa Koruma Danışmanı Dr. Thuraya Al Sariri de Umman Sultanlığının çevre ve enerji sektörlerinde kadınlar ile gençlerin rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan bütüncül temsil modeline dikkati çeken Al Sariri, eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi, fırsat eşitliğini destekleyen politikalar ve kadınların üstlendiği idari sorumlulukların bu alandaki ilerlemeye katkı sağladığını belirtti.

Ummanlı kadınların ve gençlerin çevre koruma, yeşil enerji stratejileri ile iklim değişikliğine uyum ve azaltım süreçlerinde yalnızca uygulayıcı olarak değil, karar alma mekanizmalarında da etkin rol üstlendiğini ifade eden Al Sariri, bu kapsayıcı yaklaşımın Umman Vizyonu 2040 ve 2050 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşılmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Al Sariri, uluslararası etkinliklerde ve Umman Pavilyonu'nda sergilenen temsilin ülkenin iklim vizyonunu yansıttığını dile getirdi.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Milletvekili Shockat Adam da iklim değişikliğinin kadınlar ve gençler üzerindeki etkilerinin somut örnekler üzerinden değerlendirilmesi ve bu kesimlerin iklim politikalarının oluşturulması ile uygulanmasında etkin biçimde yer alması gerektiğini belirtti.

İklim krizinin özellikle suya erişim, eğitim, sağlık ve geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Adam, Birleşik Krallık'ın Leicester kentindeki tekstil sektörü deneyimi ile Bangladeş örneği üzerinden yeşil dönüşüm ve otomasyon süreçlerinin kadın istihdamı üzerindeki sonuçlarını değerlendirdi.

Bangladeş'te tekstil fabrikalarının yeşil dönüşümüne rağmen kadın çalışanların işlerini kaybetmesinin, dönüşüm politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden Adam, Bangladeş'in Sylhet bölgesinde çay tarımında çalışan kadınların aşırı sıcaklar nedeniyle karşılaştıkları sağlık ve geçim sorunlarına da değindi.

Adam, Pakistan ve Afrika ülkelerinde kadınların tarımsal üretime önemli katkı sağlamalarına rağmen çiftçi olarak tanınmamalarına ve karar alma süreçlerinin dışında bırakılmalarına dikkati çekti.

Olumlu bir örnek olarak Bangladeş'te kadın gönüllülerin öncülüğünde yürütülen afet hazırlık çalışmalarının can kayıplarının azaltılmasına sağladığı katkıyı aktaran Adam, gençlerin iklim mücadelesinde hukuki girişimlerle sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Adam, kadınların ve gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımının yalnızca bu kesimler için değil, toplumun tamamı için fayda sağlayacağını vurguladı.