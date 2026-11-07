Antalya'da COP31'un 527 bin metrekarelik Mavi Bölgesi'nde müzakereler yapılacak - Son Dakika
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Antalya'da COP31'un 527 bin metrekarelik Mavi Bölgesi'nde müzakereler yapılacak

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Antalya\'da COP31\'un 527 bin metrekarelik Mavi Bölgesi\'nde müzakereler yapılacak
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Antalya\'da COP31\'un 527 bin metrekarelik Mavi Bölgesi\'nde müzakereler yapılacak
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Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne 2 gün kaldı ve dünya liderleri iklimin geleceğini Mavi Bölge'de görüşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki zirvenin toplam alanı 1 milyon 100 bin metrekare, Mavi Bölge ise 527 bin metrekare.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), dünya liderleri, iklimin geleceğini Mavi Bölge'de müzakere edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'ne 2 gün kaldı.

Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek zirvede, dünya liderleri, iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de görüşecek.

Devlet başkanları ve bakanların, ulusal delegasyonların, akredite gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların küresel iklim politikasını şekillendireceği bölge, iklim alanındaki kararların müzakere edilip kabul edildiği diplomatik bir merkez olacak.

Mavi Bölge'de farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu ise gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getirecek.

Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunacak. Dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ise güzergahı, konferans yaşamının doğal buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

"Aynı gökkubbe altında buluşma" fikrini yansıtan Barış Yolu, resmi toplantıların yanı sıra yeni diyalogların ve işbirliklerinin gelişmesine de zemin hazırlayacak. Bu yönüyle Barış Yolu, COP31'in "diyalog, uzlaşı ve aksiyon vizyonunu" katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak.

Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de ayrıca Antalya Salonu da bulunacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı.

Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimli toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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