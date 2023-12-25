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Antalya'da 'Çukur Çetesi' Operasyonu: 43 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da 'Çukur Çetesi' Operasyonu: 43 Gözaltı

Antalya'da 'Kafes-23' adı verilen operasyon kapsamında 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

Antalya\'da \'Çukur Çetesi\' Operasyonu: 43 Gözaltı
25.12.2023 - 19:05,  Güncelleme: 19:08
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Antalya'da 'Kafes-23' operasyonu; 43 gözaltı

Antalya'da, 'Kafes-23' adı verilen operasyon kapsamında 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Suç örgütü üyesi olan 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, sosyal medya hesabından Antalya'da organize suç örgütlerine 'Kafes-23' adı verilen operasyonu ile darbe vurulduğunu açıkladı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek,18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 Para transferi içeren Ajanda, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin 000 lira ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya'da düzenlenen 'KAFES-24' operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde; mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği, kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satışı yaptıkları mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri, verdikleri çeklerin günü geldiğinde 'konkordato' ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları, diğer ülkelerden Türkiye'ye 'hawala' yöntemi ile karapara transferi yaptıkları, örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi. MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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