Antalya'da Dalgalarla Eğlenceli Anlar

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Antalya'da tatilciler dalgalarla keyifli dakikalar yaşadı

ANTALYA - Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler, rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da deniz keyfi aralıksız devam ediyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 29,5, nem oranının ise yüzde 55 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı birçok tatilci plajlara akın etti. Vatandaşlar, güneşin kendini yoğun şekilde hissettirmesine rağmen rüzgarın hakim olması nedeniyle dalgaların oluştuğu sahilde saatlerce yüzdü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren şehir sakinleri zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı tatilciler plajda dalgalara karşı oturup manzaranın tadını çıkarırken, cep telefonlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Plajda yürüyüş yapanlar, şemsiyelerin altına uzanıp denizi izleyenler ve sahilde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Antalya hep hayalimizdeydi"

Antalya'ya Samsun'dan gelerek Konyaaltı Sahili'nde dalgaların keyfini çıkaran Osman Akara, ailecek yıllardır Antalya'da tatil yapmanın hayalini kurduklarını aktardı. Akar, "Antalya'ya eşim ve çocuklarımla geldim. 53 yaşındayım, Antalya hep hayalimizdeydi. Çocuklar da üniversiteye başladı, ikisi de kız olduğu için üniversiteden sonra evlenirler düşüncesiyle son kez tatil yapalım dedik. Antalya'yı tercih ettik, çok memnunuz. Ancak bugün şansımıza aşırı bir dalga var, dalgalarla mücadele ediyoruz. Dalga kıyıya vurduğu zaman Antalya'nın kıyı özelliği sanırım çakıl taşları masaj yapıyor. Antalya'nın denizi bana çok iyi geldi" diye konuştu.

"Eğlenceli bir aktivite"

1 yıl önce Gaziantep'ten Antalya'ya göç eden Cuma Altun ise "Bugün denizin dalgası oldukça fazla ama çok eğlenceli bir aktivite. Dalgalı denizde yüzmeyi çok seviyorum. Aslen Gaziantepliyim, 1 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Antalya'yı çok sevdim, gerçekten güzel bir memleket" dedi.