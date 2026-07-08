Antalya'da Deniz Yaşamı Koruma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Antalya'da Deniz Yaşamı Koruma Protokolü İmzalandı

Antalya\'da Deniz Yaşamı Koruma Protokolü İmzalandı
08.07.2026 15:53
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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz ekosistemini korumak için işbirliği protokolu imzalandı.

Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında, Valilik ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen protokol törenine, Vali Hulusi Şahin ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) Başkanı Volkan Narcı ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz katıldı.

Vali Şahin, Antalya'nın deniz ve deniz altı ekosistemini korumak amacıyla kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifini yıl başından bu yana geliştirdiklerini aktaran Şahin, "Bu inisiyatifin en önemli bileşenlerinden birini hayata geçiriyoruz. Deniz altı yaşamının yeniden canlandırılması ve kaybettiğimiz deniz çayırlarının ihyasıyla Antalya denizlerini o eski güzel günlerine döndürmek için kritik bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

DYKD Başkanı Narcı da her zaman doğayı iyileştirmeye ve iyileşmesi için fırsat vermeye çalışan bir ekip olduklarını kaydetti.

Deniz çayırları haritalandırılarak düzenli izlenecek

Protokolle Antalya'nın denizel, kıyısal, karasal ve iç su ekosistemlerinin korunması, denizel biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması, bilimsel temelli çevre yönetiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir koruma modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulama alanı olarak Kemer ilçesi sınırlarındaki Üç Adalar ve çevresi belirlenirken, çalışmaların Antalya genelindeki denizel, kıyısal, karasal ve iç su ekosistemlerini kapsayacak şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Bu kapsamda uygulanacak Üç Adalar Entegre Ekosistem Değerlendirme ve Koruma Planlama Projesi ile bölgenin biyolojik çeşitliliği bilimsel yöntemlerle ortaya konulacak, denizel ve kıyısal ekosistemlere yönelik tehditler analiz edilecek, koruma stratejileri geliştirilecek.

Ayrıca, deniz çayırları haritalandırılarak düzenli izlenecek ve çevresel tehditlerle mücadele kapsamında ise hayalet ağlarla kirlilik unsurlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. DYKD tarafından geliştirilen Mavi Atlas sistemiyle vatandaş bilimi uygulamaları desteklenecek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Çalışmalara ilgili kamu kurumları, üniversiteler, araştırmacılar, yerel yönetimler, balıkçılık kooperatifleri, dalış merkezleri, turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Deniz Yaşamı Koruma Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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