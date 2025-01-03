Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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