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Antalya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Yılmaz Gündüz, tedavi sürecinin ardından tutuklandı. Olayın ardından kendisini de bıçaklayan Gündüz, hastanede tedavi altına alınmıştı.

21.01.2024 - 14:09,
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ANTALYA'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayıp öldüren, kendisini de yaralayan Yılmaz Gündüz (33), tedavisi sonrası tutuklandı.

Olay, 15 Ocak saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, hayatını kaybetti. Gezersoy'un cenazesi Uşak'a götürülürken, olaydan sonra kendisini de bıçaklayan Yılmaz Gündüz, tedavi altına alındı. Tedavisi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gündüz, işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

Antalya\'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Şahıs Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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