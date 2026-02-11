Antalya'da Doğal Gaz Sızıntısı: Anne ve Çocuk Hastanede - Son Dakika
Antalya'da Doğal Gaz Sızıntısı: Anne ve Çocuk Hastanede

11.02.2026 18:09
Serik'te doğal gaz sızıntısından etkilenen 25 yaşındaki anne ve 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen İlayda K. (25) ile 2 yaşındaki oğlu, hastanede tedaviye alındı.

Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan İlayda K., bu sabah eşini arayıp 2 yaşındaki oğluyla birlikte fenalaştıklarını söyledi. Eve gelen Berkay K. (27), içeri girdiğinde eşi ve oğlunu baygın halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İlayda K. ve oğlu ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve oğlunun durumunun ciddi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan evde yapılan incelemede; ilk belirlemelere göre, doğal gaz tahliye borusunun cam bölmelerle kapatılan balkon içinde kaldığı ve karbonmonoksit gazının dışarı tahliye olmadığı için anne ve oğlunun zehirlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

