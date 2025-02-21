Antalya'da Doğal Yaşam Parkı'nda Kış Önlemleri

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(ANTALYA) - Antalya'da kış mevsiminin en soğuk günleri etkili olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hassas türler ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Tropik hayvanların soğuktan etkilenmemesi için beslenme diyeti dahil her türlü önlem alınıyor.

115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları lamba, zeminden ısıtmalı kombi ve kalorifer ile sıcak tutuluyor. Tropik hayvanların enerjisi yüksek besinlerle beslenerek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdür Vekili Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Sibirya soğuklarının etkili olduğu günler yaşıyoruz. Doğal Yaşam Parkı'ndaki barınaklar rüzgarın tersi yönünde ve daha çok güneş almaya imkan sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Maymun, lemur, sürüngenler ve tavşanlar gibi soğuğa hassas türler için önlemler alıyoruz. Kalorifer petekleri, ısı veren infrared lambalar ve sürüngenler için yerden ısıtmalı sistemimizi kullanıyoruz. Hayvanların ısı ve nem kontrolleri bakıcıları tarafından düzenli olarak yapılıyor. Ortam ısıları buna göre ayarlanıyor. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı" diye konuştu.