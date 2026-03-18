Antalya'da Doktora Saldırı: 3 Şüpheli Serbest
Antalya'da Doktora Saldırı: 3 Şüpheli Serbest

18.03.2026 16:42
Serik'te hastane çalışanlarına saldırdığı iddia edilen anne ve kızları serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli doktor ve 3 hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ile 2 kızı serbest bırakıldı.

Serik Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B, kızları F.B. ve S.B. ile görevli doktor arasında arbede yaşandı.

Arbedede doktor ve 3 hemşire yaralandı.

Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları S.B, F.B. ve S.B'yi emniyete götürdü."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaymakamın açıklaması

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, yazılı açıklamasında, 17 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan bilgiler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre, tedavi gören bir hastanın yakınları ile sağlık personeli arasında yaşanan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbede boyutuna ulaştığını aktaran Şahin, olay sırasında görevli sağlık personeline yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Şahin, darbedildiğini beyan eden sağlık personeline yönelik yapılan muayene sonucunda yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata başlanmış olup, olayda adı geçen şahıslar 18 Mart'ta adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
