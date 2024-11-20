ANTALYA'da dubleks evin üst katında çıkan yangın sırasında içeride bulunan ev sahibi Ayla T. (72) komşuların da yardımıyla dışarı çıkartıldı. Evinin üst katı kullanılamaz hale gelen Ayla T.'yi komşuları teselli etmeye çalıştı.
Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Binanın giriş ve 1'inci katındaki dubleks dairede yaşayan Ayla T., üst kattan duman geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ayla T. komşularının yardımıyla apar topar dışarı çıkarıldı. İhbarla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangının diğer dairelere sıçramasını engelledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
KOMŞULARI TESELLİ ETTİ
Komşuları, Ayla T.'yi yangının söndürülmesinin ardından "Evimiz sana hep açık" diyerek, teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Dubleks Evde Yangın: 72 Yaşındaki Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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