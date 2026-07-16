Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yılan Günü Etkinliği

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle yılanların ekosistemdeki önemine dikkat çekildi. Etkinlikte ziyaretçilere yılanların biyolojik özellikleri, davranışları ve doğadaki görevleri hakkında bilgi verilirken, özellikle çocuklarda yaban hayatı ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altında bulunan 5 farklı türe ait 28 yılan, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü dolayısıyla ziyaretçilerle buluşturuldu. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde yılanların yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları, savunma davranışları ve ekosistemin sağlıklı işleyişine sundukları katkılar anlatıldı. Ziyaretçiler, yılanlar hakkında merak ettikleri sorulara da uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu. Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların büyük bölümünün, kaçak hayvan ticaretine yönelik operasyonlarda el konulduktan sonra parka getirildiği belirtildi. Bu canlıların, türlerine uygun yaşam alanlarında, uzman veteriner hekimler ve bakıcılar gözetiminde en iyi bakım koşullarında yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi.

DOĞAL DENGENİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

Etkinlikte, yılanların fare ve diğer kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak tarım alanlarının korunmasına ve doğal dengenin devamına önemli katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca toplumda yaygın olan yanlış inanışların aksine, yılanların insanlara saldırgan canlılar olmadığı, yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde savunma amacıyla tepki verdikleri anlatıldı.