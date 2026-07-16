Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yılan Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yılan Günü Etkinliği

16.07.2026 15:04  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü'nde düzenlediği etkinlikle yılanların ekosistemdeki rolüne dikkat çekti. Ziyaretçilere yılanların biyolojisi ve doğaya katkıları anlatıldı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle yılanların ekosistemdeki önemine dikkat çekildi. Etkinlikte ziyaretçilere yılanların biyolojik özellikleri, davranışları ve doğadaki görevleri hakkında bilgi verilirken, özellikle çocuklarda yaban hayatı ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altında bulunan 5 farklı türe ait 28 yılan, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü dolayısıyla ziyaretçilerle buluşturuldu. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde yılanların yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları, savunma davranışları ve ekosistemin sağlıklı işleyişine sundukları katkılar anlatıldı. Ziyaretçiler, yılanlar hakkında merak ettikleri sorulara da uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu. Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların büyük bölümünün, kaçak hayvan ticaretine yönelik operasyonlarda el konulduktan sonra parka getirildiği belirtildi. Bu canlıların, türlerine uygun yaşam alanlarında, uzman veteriner hekimler ve bakıcılar gözetiminde en iyi bakım koşullarında yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi.

DOĞAL DENGENİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

Etkinlikte, yılanların fare ve diğer kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak tarım alanlarının korunmasına ve doğal dengenin devamına önemli katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca toplumda yaygın olan yanlış inanışların aksine, yılanların insanlara saldırgan canlılar olmadığı, yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde savunma amacıyla tepki verdikleri anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yılan Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı 15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

14:43
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 15:30:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yılan Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.