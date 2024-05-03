Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusu yaşam parkının yeni gözdeleri oldu - Son Dakika
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Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusu yaşam parkının yeni gözdeleri oldu

Antalya\'da dünyaya gelen üç aslan yavrusu yaşam parkının yeni gözdeleri oldu

Antalya'da bulunan yaşam parkında doğan üç aslan yavrusu sevimli hareketleriyle turistlerin ve Antalyalıların ilgisini çekiyor. Yavruların biberonla beslenmeleri de ziyaretçilerin merak konusu oluyor. Ayrıca, parkta bulunan 5 günlük maymun yavrusu da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

03.05.2024 12:03
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Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusu sevimli hareketleriyle yaşam parkının yeni gözdeleri oldu.

Manavgat ilçesinde bulunan ve bünyesinde barındırdığı 28 aslanın yanı sıra kaplan, kurt, ayı, maymun, deniz aslanı, sürüngenler, kuşlar ve foklar ile turistlerin ve Antalyalıların dikkatini çeken yaşam parkında bahar aylarının gelmesiyle yavru sevinci yaşanıyor.

Doğal yaşam parkında daha önce bir batında 6 yavrusu olan "Sultan" adlı aslan bu yıl da üç yavru dünyaya getirdi.

Bir süre veterinerlerin gözetiminde kalan yavrular, hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçilerle buluştu.

Biberonla beslenmeleri merak uyandırıyor

Yaşam parkının yeni üyesi aslanları görmek isteyen ziyaretçiler, yavruların fotoğrafını çekmek için kafesin etrafından ayrılmıyor.

Sevimli hareketleriyle tesisin maskotu haline gelen yavruların, biberonla beslenmeleri de ziyaretçiler için merak konusu oluyor.

"Yaşam parkımızın maskotu oldular"

Aslan bakıcısı İsmail Aydın, yavruların 60 günlük olduğunu söyledi.

Yavruların annelerinden yeni ayrıldığını anlatan Aydın, "Sadece yavruları görmek için aslan diyarına gelen ziyaretçilerimiz var. Adeta yaşam parkımızın maskotu oldular. Çok hareketliler. Onların bu sevimli, hareketli halleri ziyaretçilerin hoşuna gidiyor. Ziyaretçiler Icardi, Mertens, Ziyech gibi isim önerilerinde bulunuyor ama isimlerini bir anketle belirleyeceğiz." dedi.

Aslanların yanı sıra henüz 5 günlük olan maymun yavrusu da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Meyve ile beslenen annesinin kucağından ayrılmayan yavruyu görmek isteyen ziyaretçiler, kafesin etrafında uzun süre vakit geçiriyor.

Kaynak: AA

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