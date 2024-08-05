Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda tutuklama

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Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı otellere sahte 2 bin 600 dolar vererek vatandaşları mağdur eden kişiye yönelik çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonda başka bir ilde yakalandı.

Yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde yapılan aramada, piyasaya sürmeye çalıştığı sahte 400 dolar ve 250 avro ele geçirildi.

"Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.