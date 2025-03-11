Antalya'da Engellilere Su İndirim Oranı Yüzde 40'a Yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da Engellilere Su İndirim Oranı Yüzde 40'a Yükseldi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara sunduğu su tarifesindeki indirim oranını yüzde 40'a çıkararak, toplamda 19 bin 150 engelli bireyin 9 milyon TL tasarruf etmesini sağladı.

11.03.2025 12:24  Güncelleme: 12:39
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara uygulanan yüzde 20'lik su tarifesindeki indirim oranını yüzde 40'a çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Muhittin Böcek göreve geldiğinde yüzde 10 olan engelli bireylere sağlanan su indirimi oranını önce yüzde 20'ye ardından yüzde 40'a çıkardı. Böylelikle, uygulamadan yararlanan 19 bin 150 engelli bireyin, su giderlerinden toplamda 9 milyon TL tasarruf etmesi sağlandı.

ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldırman, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"2019 yılında göreve geldiğimizde engelli vatandaşlarımıza uygulanan su faturası indirim oranı sadece yüzde 10'du. Başkanımız Muhittin Böcek, göreve gelmesinin ardından ilk meclis toplantısında aldığı kararla, bütçe imkanları doğrultusunda bu oranı önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 40'a çıkardı. Daha önce yüzde 10 indirim tutarı çok düşük olduğu için birçok engelli vatandaşımız abonelik başvurusunda bulunmuyordu. Ancak yapılan düzenlemelerle birlikte engelli abone sayımız 9 bin 458'den 19 bin 150'ye yükseldi. Engelli vatandaşlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden aldıkları kimlik kartları ve sağlık kuruluşlarından temin ettikleri engelli raporlarıyla başvuru yaparak yüzde 40'lık su indiriminden yararlanabiliyor. Bu indirim sayesinde, engelli bireylerin toplamda 9 milyon TL'lik su giderleri karşılanmış oldu."

Engelli vatandaşlar indirimden memnun

Emekli öğretmen İbrahim Naci Ünal, böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli geçirdiğini ve hijyene daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Su tüketimim arttığı için faturalarım da yükseldi. Büyükşehir Belediyesinin engelli su desteğinden yararlanıyorum. İlk başvurduğumda yüzde 20 olan indirim, Başkanımız Muhittin Böcek sayesinde yüzde 40'a çıkarıldı. Böylece cebimde kalan parayla pazar alışverişimi yapabiliyorum" dedi.

Bir iş kazası sonucu belden aşağısı felç kalan Alican Altun ise "Madencilik sektöründe çalışırken 25 metreden düşerek malulen emekli oldum. Engelli vatandaşlar için su indiriminin yüzde 40'a yükseltilmesi bizim için büyük bir destek oldu. Muhittin Başkan, her zaman engellilerin yanında. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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