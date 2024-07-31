Antalya'da Engelsiz Kafe'de Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Engelsiz Kafe'de Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleşen aşure dağıtımında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Binin üzerinde kişinin katıldığı etkinlikte çölyak hastaları da unutulmadı.

31.07.2024 10:03  Güncelleme: 10:17
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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleşen aşure dağıtımında "Aşure için söyleyebileceğimiz her şeyi bir devlet, bir ulus, bir millet için, bir topluluk için de söyleyebiliriz. Hep beraber olmamız lazım, meç olmamız lazım" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, sivil toplum kuruluşu ve derneklerin katılımıyla gerçekleşen aşure dağıtım etkinliğinde CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, meclis üyeleri, Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve aileleri katıldı. Binin üzerinde kişinin alanı doldurduğu akşamda çölyak hastaları da unutulmadı. Belediye aşevince hazırlanan glütensiz aşureler Başkan Uysal tarafından dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşurenin bolluk, bereket, iyilik, güzellik, birlik, beraberliği ve umudu simgelediğini söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"İyi ki aşure geleneği var. Bugün bizi bir araya getirdi. Aşurede bütün farklı gıdalar meç olur, bir araya gelir. Hep birlikte bir lezzete dönüşür. Başkalaşmadan farklılaşır. Yani bir toplumda, bir sosyal düzende olması gereken, Türkiye'miz için olması gereken şeyler gibi de düşünebiliriz. Aşure için söyleyebileceğimiz her şeyi, bir devlet, bir ulus, bir millet için, bir topluluk için de söyleyebiliriz. Hep beraber olmamız lazım. Meç olmamız lazım. Tasa da kıvanç da beraber düşünmemiz, geleceği birlikte kurmamız lazım. Farklılıklarımıza değil benzerliklerimize odaklanmamız lazım. Ayrışmalara değil birleşmelere hizmet etmek lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Engelsiz Kafe'de Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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