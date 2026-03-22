Antalya'da Epilepsi Hastası Oğuz Demiralay Ölü Bulundu - Son Dakika
Antalya'da Epilepsi Hastası Oğuz Demiralay Ölü Bulundu

Antalya\'da Epilepsi Hastası Oğuz Demiralay Ölü Bulundu
22.03.2026 16:51
34 yaşındaki Oğuz Demiralay, evinde ölü bulundu. Annesi gözyaşlarıyla feryat etti.

ANTALYA'da epilepsi hastası Oğuz Demiralay (34), evinde ölü bulundu. Acı haberi alan annesi, ölen annesini kastederek, "Anacığım kalk torunun geliyor" diyerek feryat etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3156 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Epilepsi hastası oğlu Oğuz ile yaşayan Mustafa Demiralay, sabah saatlerinde diğer oğlu Veli ile birlikte evden çıktı. Öğle saatlerinde eve gelen baba ile oğlu, Oğuz Demiralay'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oğuz Demiralay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağırılan olay yeri inceleme ekibi, çalışma başlattı.

ANNE FERYAT ETTİ

Acı haberi alarak eve gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunu görmek için içeri girmek isteyen kadın fenalaştı. Gözyaşları içindeki anne ölen annesini kasdedip, "Anacım kalk, torunun geliyor. Allah'ım benim canımı alsaydın da oğlum yaşasaydı. İçim acıyor. Mesajıma cevap vermedi. 'Nefes alamıyorum' deseydin uçar gelirdim kuzum" diyerek feryat etti.

Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Oğuz Demiralay'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Epilepsi Hastası Oğuz Demiralay Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Epilepsi Hastası Oğuz Demiralay Ölü Bulundu - Son Dakika
