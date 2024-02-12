Antalya'da Erken Çiçek Açan Dağ Sümbülleri Doğayı Süslüyor - Son Dakika
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Antalya'da Erken Çiçek Açan Dağ Sümbülleri Doğayı Süslüyor

Antalya\'da Erken Çiçek Açan Dağ Sümbülleri Doğayı Süslüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte bazı dağ sümbülleri erken çiçek açtı. İlçenin çeşitli noktalarında görülen çiçek açan sümbüller, vatandaşların dikkatini çekti. Ancak sümbüllerin endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olduğu ve koparmanın ciddi cezaları olduğu hatırlatıldı.

12.02.2024 19:07
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Antalya'nın Kemer ilçesinde erken çiçek açan endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bazı dağ sümbüllerinin çiçek açtığı görüldü.

İlçenin çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlarda, deniz kenarı, çayır ve kayalık yamaçlarında çiçek açan sümbüller görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olan sümbüllerin fotoğrafını çekti.

Genellikle 10 ila 40 santimetre büyüyen sümbülleri koparmanın cezası, 1 milyon 936 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: AA

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