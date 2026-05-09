Antalya'da Falezden Düşen ABD'li Genç Hayatını Kaybetti
Antalya'da Falezden Düşen ABD'li Genç Hayatını Kaybetti

09.05.2026 14:27
Zacharia Hussein Diriye, Antalya'da 35 metrelik falezlerden düşerek hayatını kaybetti.

ANTALYA'da 35 metrelik falezlerden dengesini kaybedip düşen ABD'li Zacharia Hussein Diriye (29) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde bulunan falezlerde meydana geldi. Zacharia Hussein Diriye, henüz belirlenemeyen nedenle falezlerden düştü. ABD vatandaşı Zacharia Hussein Diriye'nin düştüğünü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayalıklara çarparak denize düşen Diriye'yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Zacharia Hussein Diriye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesiyle yat limanına cinayet büro amirliği, suç araştırma ve önleme büro, olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Diriye'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Zacharia Hussein Diriye'nin 1 Mayıs'tan bu yana Antalya'da bir otelde konakladığı belirlendi. Ekipler, Diriye'nin düştüğü yerde eşofman üstü, telefonu ve cüzdanını buldu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
