Antalya'da Falezlerden Düşen Köpek Kurtarıldı

11.05.2026 16:30
Natalia Ozeryanskaya'nın köpeği Nika, kediyi kovalarken falezlerden düştü ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da sahibi Natalia Ozeryanskaya'nın sabah yürüyüşüne çıkardığı 'Nika' isimli köpek, kedinin peşinden koşarken falezlerden düştü. Dron ile yeri belirlenen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da yaşayan Natalia Ozeryanskaya, sabah saatlerinde köpeği 'Nika'yı gezdirmek için falezlerin bulunduğu alana gitti. Bir süre sonra köpek, bir kediyi fark edip kovalamaya başladı. Falezlerin uç noktasına gelen köpek, kayalık bölümde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

Köpeğinin kayalığa yuvarlandığını gören Ozeryanskaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

HOPARLÖRDEN KÖPEĞİNE SESLENDİ

Bölgenin dik kayalıklardan oluşması ve köpeğin tam yerinin görülememesi nedeniyle Natalia Ozeryanskaya, tanıdığı bir dron operatöründen destek de istedi. Kısa sürede gelen dron operatörü, havadan yaptığı taramayla köpeğin falezlerin orta kısmındaki dar kayalık alanda mahsur kaldığını belirledi. Dron kamerasından alınan görüntüler doğrultusunda hazırlık yapan itfaiye ekibi, kurtarma operasyonu için halat sistemi kurdu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bir itfaiye personeli, özel ekipmanlarla falezlerden indi. Dron operatörünün yönlendirmesiyle köpeğin bulunduğu noktaya ulaşmaya çalışan itfaiye personeli, Nika'nın bulunduğu kayalık alana inmeye çalıştı. Natalia Ozeryanskaya ise bu sırada itfaiye erinin hoparlöre aldığı telefonu arayıp, köpeğine "Nika korkma, geliyorum" diyerek seslendi.

SAHİBİ BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Ardından itfaiye eri, dikkatli şekilde köpeğe ulaştı. Ciddi yarası olmayan, özel kurtarma aparatı ve emniyet kemeriyle itfaiye erine bağlanan köpek, halat sistemi ile yukarı çekildi. Köpeğini karşısında gören Natalia Ozeryanskaya, büyük mutluluk yaşadı. Uzun süre köpeğine sarılan Ozeryanskaya, Nika'ya su içirdi. Natalia Ozeryanskaya, kurtarma operasyonuna katılan itfaiye ekibi ile dron operatörüne teşekkür etti.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kurtarma, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
