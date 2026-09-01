Antalya'da gazeteci Kemal Öztürk'e tehdit ve hedef gösteren X hesabı yöneticisi M.Ö.Ş. gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da gazeteci Kemal Öztürk'e tehdit ve hedef gösteren X hesabı yöneticisi M.Ö.Ş. gözaltına alındı

Antalya\'da gazeteci Kemal Öztürk\'e tehdit ve hedef gösteren X hesabı yöneticisi M.Ö.Ş. gözaltına alındı
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, X platformunda gazeteci Kemal Öztürk'ü hedef gösteren ve şiddete azmettiren paylaşımlar yapan hesabın yöneticisi M.Ö.Ş., Antalya'da yakalandı. Hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında işlem başlatılan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SANAL medya platformu üzerinden gazeteci Kemal Öztürk'e yönelik tehdit ve hedef gösterme içeren paylaşımlarda bulunan M.Ö.Ş. (30), Antalya'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları neticesinde, sanal medya platformu X'te '@miyomotomushasi' (III.Musa) adlı hesaptan gazeteci Kemal Öztürk'ün canlı yayın açıklamalarına karşılık şiddet ve suç işlemeye azmettiren ifadeler paylaşıldığı tespit edildi. Söz konusu hesabın yöneticisi olduğu belirlenen M.Ö.Ş., Antalya'da polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

M.Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da gazeteci Kemal Öztürk'e tehdit ve hedef gösteren X hesabı yöneticisi M.Ö.Ş. gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da gazeteci Kemal Öztürk'e tehdit ve hedef gösteren X hesabı yöneticisi M.Ö.Ş. gözaltına alındı - Son Dakika
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