Antalya\'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, ramazan dolayısıyla şehit aileleriyle ve gazilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Şehitlerin emaneti ailelerini ve gazileri her zaman baş tacı olarak gördüklerini ifade eden Şahin, "Onlar bize şehitlerimizin ve milletimizin emanetleri. Onların talep ve beklentileri bizim en öncelikli konular olmuştur. Kapımız her zaman onlara açıktır." dedi.
Yemeğe katılan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Türkiye'nin bugün hür, özgür, güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Şehit ve gaziler sayesinde ülkenin hür olduğunu ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerinin, gazilerin, yetimlerin daima yanında olduğunu kaydetti.
Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından dua okundu.
Yemeğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Finike
Finike Kaymakamlığınca da Hasyurt Mahmut Esen Kültür Merkezi'nde gaziler ve şehit yakınları için iftar programı düzenlendi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, yemekte yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu. Gazilere de şükranlarını ileten Çelik, her daim gaziler ve şehit yakınlarıyla bir arada olduklarını ifade etti.
Programda İlçe Müftüsü Hasan Kırkan tarafından dua yapıldı.
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