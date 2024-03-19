Antalya'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Antalya\'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

19.03.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, ramazan dolayısıyla şehit aileleriyle ve gazilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin emaneti ailelerini ve gazileri her zaman baş tacı olarak gördüklerini ifade eden Şahin, "Onlar bize şehitlerimizin ve milletimizin emanetleri. Onların talep ve beklentileri bizim en öncelikli konular olmuştur. Kapımız her zaman onlara açıktır." dedi.

Yemeğe katılan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Türkiye'nin bugün hür, özgür, güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Şehit ve gaziler sayesinde ülkenin hür olduğunu ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerinin, gazilerin, yetimlerin daima yanında olduğunu kaydetti.

Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından dua okundu.

Yemeğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Finike

Finike Kaymakamlığınca da Hasyurt Mahmut Esen Kültür Merkezi'nde gaziler ve şehit yakınları için iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yemekte yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu. Gazilere de şükranlarını ileten Çelik, her daim gaziler ve şehit yakınlarıyla bir arada olduklarını ifade etti.

Programda İlçe Müftüsü Hasan Kırkan tarafından dua yapıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi - Son Dakika


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
10:37 Rusya’da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur Rusya'da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da gaziler ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement