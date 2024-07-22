Antalya'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Antalya\'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte yörük göçü, müzik ve oyun etkinlikleri düzenlendi.

22.07.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği büyük bir coşkuyla geçti. Şenliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, Aliye Coşar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük göçü yapıldı

İlçenin bin 800 rakımlı Günnercik Yaylası'ndaki şenlik öncesinde, deve kervanı eşliğinde temsili yörük göçü yapıldı. Deve ve at sırtında gerçekleştirilen göç, renkli görüntülere sahne olurken yayla ve yörük kültürü yaşatıldı. Büyükşehir Belediyesi, şenlik alanındaki vatandaşlara aşure ikramında bulunurken, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşlara hizmet verdi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Şenliğin ilk gününde Erkal Sonel sahneye çıktı. Sonel'in müzikleriyle renklenen şenlikte halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleriyle büyük coşku yaşandı. Şenliğin ikinci gününde ise Mustafa Taş Konseri düzenlendi. Konserlerin ardından şenlik ateşi yakıldı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement