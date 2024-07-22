Antalya\'da Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği büyük bir coşkuyla geçti. Şenliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, Aliye Coşar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük göçü yapıldı

İlçenin bin 800 rakımlı Günnercik Yaylası'ndaki şenlik öncesinde, deve kervanı eşliğinde temsili yörük göçü yapıldı. Deve ve at sırtında gerçekleştirilen göç, renkli görüntülere sahne olurken yayla ve yörük kültürü yaşatıldı. Büyükşehir Belediyesi, şenlik alanındaki vatandaşlara aşure ikramında bulunurken, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşlara hizmet verdi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Şenliğin ilk gününde Erkal Sonel sahneye çıktı. Sonel'in müzikleriyle renklenen şenlikte halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleriyle büyük coşku yaşandı. Şenliğin ikinci gününde ise Mustafa Taş Konseri düzenlendi. Konserlerin ardından şenlik ateşi yakıldı.