Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri: Şanlıurfalılar Gecesi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şanlıurfalılar gecesinde sahne alan sanatçı Mahmut Tuncer, türkülerini Antalyalılar için söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Her gün farklı şehirlerin kültürel etkinliklerinin yaşatıldığı etkinliklerde Şanlıurfalılar Gecesi düzenlendi. Karaalioğlu Parkı içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibi sahne aldı. Alanı dolduran Antalyalılar, uzun havalar ve türkülerle keyifli anlar yaşadı.

Daha sonra ise sahneye sanatçı Mahmut Tuncer çıktı. Sevilen şarkı ve türkülerini seslendiren Tuncer, ara ara yaptığı esprilerle de geceye renk kattı. Tuncer'e konseri takip edenler de halaylar ve türkülerle eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, gecenin sonunda Mahmut Tuncer ve sıra gecesi ekibine plaket ve çiçek takdim etti.

Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Uymaz da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Şanlıurfa'nın kültürünün yansıtıldığı gece için teşekkür etti.