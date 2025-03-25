Antalya'da Gençler için AB Fırsatları Toplantısı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, "AB Gençlik Fırsatları ve Avrupa Dayanışma Programı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uluslararası alanda daha aktif rol almalarını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca "AB Gençlik Fırsatları ve Avrupa Dayanışma Programı" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik Avrupa Birliği'nin gençlere sunduğu gönüllülük projeleri, staj, eğitim ve gençlik değişim programları gibi birçok fırsata ilişkin kapsamlı bilgi verildi. Toplantıda, Avrupa Dayanışma Programı'nın sunduğu olanaklar ve uluslararası hareketlilik süreçleri ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.

Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, gençlerin küresel dünyaya entegre olmalarının önemine dikkati çekerek, "Gençlerin Avrupa Birliği programlarına erişimini kolaylaştırmak ve uluslararası deneyimler kazanmalarını sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz" dedi.