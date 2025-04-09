Antalya'da Gençler İçin Cittaslow Fikir Maratonu Düzenleniyor - Son Dakika
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Antalya'da Gençler İçin Cittaslow Fikir Maratonu Düzenleniyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Metropol Ağı kapsamında Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'nde gençlerin projelerine yönelik Fikir Maratonu düzenliyor. İki gün sürecek etkinlikte öğrenciler, sürdürülebilir şehirler ve girişimcilik üzerine eğitim alarak yenilikçi fikirler geliştirecek.

09.04.2025 16:00  Güncelleme: 16:43
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Metropol Ağı kapsamında pilot mahalle seçilen Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi için gençlerin fikir ve projelerine yönelik Cittaslow Fikir Maratonu düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Habitat Derneği iş birliğiyle, Cittaslow Metropol Ağı kapsamında pilot mahalle seçilen Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'nde hayata geçirebilecek projelere ilişkin Cittaslow Fikir Maratonu gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde başlayan fikir maratonuna, Yeşilbayır Mahallesi'nin de bulunduğu Döşemealtı ilçesindeki liselerden 12 takım katıldı. Gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmek amacıyla düzenlenen Cittaslow Fikir Maratonu etkinliğinde beşer kişilik gruplar oluşturuldu. İki gün sürecek etkinlikte gençler; sürdürülebilir şehirler ve yerel ekonomiler, afet yönetimi ve dayanıklı kentler, yeşil alanlar ve biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, turizm, girişimcilik ve Cittaslow alanında eğitimler alarak yenilikçi fikirler geliştirecek.

Yenilikçi fikirler ödüllendirilecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Fikir Maratonu etkinliğini ilk kez düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Antalya'nın Cittaslow Metropol ağına katılmasıyla birlikte sürdürülebilir kentsel gelişim çalışmalarına destek olacak yenilikçi projeler için gençlerimizle iki gün boyunca bir arada olacağız. Bu çalışma Muhittin Başkanımızın öncülük ettiği bir program. Hedefimiz gençlerin Cittaslow felsefesi ve girişimcilik kapsamında farkındalığını arttırarak, fikir üretmelerini ve yaşam alanlarında yeni projeler geliştirmelerini sağlamak. Maraton kapsamında, gençlere girişimcilik, sunum hazırlama, fikir üretme gibi alanlarda kısa eğitimler verilecek ve uygulamalı olarak alanda deneyim kazanmaları sağlamak. Alanlarında uzman iş insanları mentörlük yaparak gençlere yol gösterecek ve jüriye sunumları için hazırlık yapmalarını sağlayacaklar."

Gençler sunum yapacak

Fikir maratonu kapsamında ANSİAD, Habitat Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden oluşan bir jüri kurulacak. Gençler, jüriye yapacakları sunumlar sonucunda dereceye giren fikirlerle ödüllendirilecek. Gençlerin sunduğu fikirler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ve projenin sürdürülebilirliği kapsamında hayata geçirilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Gençler İçin Cittaslow Fikir Maratonu Düzenleniyor - Son Dakika

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