Antalya'dan Yükselen İklim Talepleri, Cop31'e Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'dan Yükselen İklim Talepleri, Cop31'e Taşınıyor

02.06.2026 14:39  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle başlatılan program kapsamında gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşları, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlık sürecine dahil edildi. İlk etkinlikte 150'den fazla öğrenci yer aldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği iş birliğinde başlatılan program kapsamında gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşları 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlık sürecine dahil edildi.

Muratpaşa Belediyesi, kasım ayında düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Antalya'dan yükselen iklim taleplerini küresel gündeme taşımak amacıyla bir çalışma başlattı. Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğinde yürütülen program kapsamında gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşları COP31 hazırlık sürecine dahil edildi. Programda hazırlanacak politika önerilerinin COP31'e sunulması amaçlanıyor.

150'NİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KATILDI

Programın ilk ayağı, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen COP Youth Antalya etkinliğiyle başladı. Farklı okullardan 150'nin üzerinde öğrencinin dahil olduğu programa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. COP Youth Antalya kapsamında bir araya gelen gençler; iklim krizi, yerel politikalar ve demokratik katılım başlıklarında geliştirdikleri somut önerileri paylaştı. Programla, gençlerin yalnızca süreci takip eden bireyler değil, çözüm üreten ve karar alma mekanizmalarını etkileyen aktif aktörler olarak konumlanması hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve siyasi boyutları bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti. Sanayileşme, ekonomik rekabet ve yüksek kar hırsının çevre sorunlarını derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, Rio Zirvesi, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası iklim politikalarının da istenilen sonuçları vermediğini söyledi. Uluslararası iklim politikalarının daha adil ve etkili olması gerektiğini vurgulayan Uysal, çevre mücadelesinin aynı zamanda bir sorumluluk ve yaşam biçimi olduğunu belirtti.

"ÇEVRE MÜCADELESİ BİR YAŞAM BİÇİMİDİR"

Uysal, "Kendi çevremizi temiz tutmak, kendi şehrimizi sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, kendi ülkemizi ve mümkünse bütün dünyayı sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, gücümüzün yettiği ölçüde bir duruş ve yaşam biçimidir" diye konuştu.

Türkiye'nin COP31 sürecindeki rolüne de değinen Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart gibi çevre uygulamalarının ulusal ölçekte örnek teşkil ettiğini söyledi. Projeye katkı sunan tüm gençlere ve öğretmenlere teşekkür eden Uysal, COP31 sürecinin dünya, Türkiye ve Antalya için olumlu sonuçlar doğurmasını diledi.

COP31, KADIN PLATFORMUYLA DEVAM EDECEK

Programın ikinci ayağı ise ASSİM'de düzenlenecek COP Women Antalya etkinliğiyle devam edecek. Kadınların iklim politikalarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan programda, katılımcılar yerel ve küresel ölçekte iklim krizine yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Sivil Toplum, Antalya, Güncel, COP31, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'dan Yükselen İklim Talepleri, Cop31'e Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:38:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'dan Yükselen İklim Talepleri, Cop31'e Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.