Antalya'da Gençler Yoga ve Meditasyonla Stresten Arındı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gençler ve genç kalmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda yoga ve meditasyon yaptı.

Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yoga etkinliği düzenlendi. "Havlunu Kap Gel" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bir buçuk saat boyunca ses meditasyonu gibi çeşitli yoga seanslarıyla stresten arınma fırsatı buldu.

Yoga etkinliğine katılanlara rehberlik eden Simay Şahin Yılmaz, seansların başında hareketleri göstererek, katılımcılara rehberlik etti. Yılmaz'ın önderliğinde yapılan yoga hareketleri, katılımcıların doğru tekniklerle yoga yapmalarını sağladı.