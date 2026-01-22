Muratpaşa'da Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: "Gold Town" Sertifikaları Verildi - Son Dakika
Muratpaşa'da Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: "Gold Town" Sertifikaları Verildi

22.01.2026 16:51  Güncelleme: 19:07
Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek için Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı'nı başlattı. İlk sertifikalar, Başkan Ümit Uysal tarafından verildi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ilçe genelinde gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı" kapsamında ilk sertifikalar törenle verildi. Sertifikaları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ile hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğinde yürüttüğü programa başvuran işletmeler, belediye ekipleri tarafından kapsamlı denetimlerden geçirildi. Denetimlerde soğuk hava depoları, havalandırma sistemleri, kızartma yağlarının kalitesi, gıdaların uygun sıcaklıkta pişirilmesi ve saklanması gibi birçok kriter incelendi.

İlk sertifikalar verildi

Denetimlerin ardından gerçekleştirilen ilk sertifika töreninde, Fox & Rabbit Bakery Lara ve Shakespeare Akra şubeleri Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazandı. Sertifikalar, Uysal tarafından işletme temsilcilerine takdim edildi.

Törende konuşan Uysal, Gold Town Sertifikası'nın güvenli üretim ve servis anlayışını tesis ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Antalya güvenli gıdanın merkezi olacak"

"Gold Town sertifikamız, güvenli gıda, güvenli üretim ve güvenli servis garantisi sunuyor. Bu sertifikasyonu tüm Antalya'daki işletmelere yaydığımızda, dünya şunu bilecek. 'Antalya'daki gıda işletmeleri güvenlidir, hijyeniktir ve insan sağlığına uygundur.' Amacımız, Antalya'da gurur duyulacak bir güvenli gıda ekosistemi oluşturmaktır. Bu çalışma uzun vadede şehrimize, ülkemize ve işletmelerimize önemli bir katma değer sağlayacaktır."

İşletmelerden memnuniyet mesajı

Shakespeare işletme sahibi Zeki Özen, "Antalya'nın temiz gıdanın başkenti olması yolunda atılmış çok değerli bir adım. Bir Antalya markası olarak bu sertifikayı almaktan büyük gurur duyuyoruz. Son derece detaylı ve titiz bir denetim sürecinden geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Fox & Rabbit Bakery Lara işletme sahibi Burak Ünlüer ise "İşletmemizde hijyen ve temizlik kurallarını her gün aynı hassasiyetle uygulayan çalışma arkadaşlarıma ve bu projeyi hayata geçiren Sayın Başkanımız Ümit Uysal'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya yayılması hedefleniyor

Gönüllülük esasına dayalı program kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi birçok işletme, belirlenen kriterleri karşılamaları halinde Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazanacak. Programla, Antalya'da gıda güvenliği ve hijyen konusunda ortak bir kalite anlayışı oluşturulması ve kentin gastronomi duraklarıyla öne çıkan şehirlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler, programa 'goldtown.muratpasa-bld.gov.tr' adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ümit Uysal, Gastronomi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

