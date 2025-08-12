Antalya\'da Günübirlik Konaklama Denetimi

Antalya'da polis ekiplerince günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Eş zamanlı denetimlerde 388 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 4 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı tespit edilen 3 kişiye "kayıtsız konaklama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı.