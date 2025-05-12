Antalya'da Güvenlik Kamerası Çalındı

ANTALYA'da müstakil bir evin dış cephesine monte edilen güvenlik kamerası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5849 Sokak üzerinde bulunan Ramazan G.'ye ait müstakil evde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, evin dış kısmında bulunan güvenlik kamerasını yerinden sökerek çaldı. Ev sahibinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evin çevresinde ve kamera montaj noktasında parmak izi çalışma yaptı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,